卫斯布鲁克大三元逆转76人 巫师季后赛扳回一城

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（法新社华盛顿31日电） 巫师今天靠卫斯布鲁克拿下大三元的带领逆转战局，以122比114击败76人，拿下他们在系列赛的首胜，但目前仍以1比3落后。

美国职篮NBA东区第8种子华盛顿巫师，在季后赛首轮前3战，被头号种子费城76人连拿3胜，面临再输就要被横扫出局的命运。

今天系列赛第4战，76人在比赛开打后，曾领先达11分，巫师一阵猛追，在卫斯布鲁克（Russell Westbrook）两罚中1后，将落后追到剩下1分差，76人靠着米尔顿（Shake Milton）切入上篮得手，在首节31 比28领先。

第2节巫师在罗培兹单节8分带领下，打出32比30攻势，76人靠葛林（Danny Green）中场前0.6秒砍进三分球，上半场以61比60领先巫师1分。

巫师下半场打出6比0开局，以66比61将比分超前，第3节结束前1分7秒，卫斯布鲁克一记急停跳投得手，让巫师88比78领先达两位数，整节下来只让76人拿下19 分，打完3节后反以92比80领先12分。

末节76人强势反扑，并曾将比分扳平，但巫师及时回神要回领先，两队一阵拉锯后，巫师惊险以8分之差拿下胜利。

巫师今天获胜，目前在7战4胜制的系列赛，仍以1比3落后。

巫师的毕尔（Bradley Beal）此役攻下全场最高27 分；八村垒（Rui Hachimura）有20分13篮板的双十成绩；卫斯布鲁克有19分21篮板14助攻的大三元表现；罗培兹、贝坦斯（Davis Bertans）分别获得16分、15分；葛佛（Daniel Gafford）、内托（Raul Neto）分别进帐12分、11分。

哈里斯（Tobias Harris）此役攻下76人最高21分；马克西（Tyrese Maxey）、希尔（George Hill）分别获得15分、14分，西蒙斯（Ben Simmons）有13分、12篮板的表现；葛林、塞斯．柯瑞（Seth Curry）分别进帐11分、10分。

© 2021 AFP