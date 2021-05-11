卫斯布鲁克生涯182次大三元 缔造NBA新纪录

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（法新社亚特兰大10日电） 卫斯布鲁克今天缴出28分、13篮板、21助攻的超级大三元成绩，这是他生涯第182次大三元，写下NBA新纪录。

美国职篮NBA华盛顿巫师这场作客亚特兰大挑战地主老鹰的比赛，观战焦点全集中在巫师明星后卫「西河」卫斯布鲁克（Russell Westbrook）身上。

这场比赛第1节结束前37秒，卫斯布鲁克一记后撤步的跳投得手，得分达到两位数；上半场比赛剩下1分26秒时，巫师替补中锋葛佛（Daniel Gafford）上篮得手后，卫斯布鲁克收下个人此役第10次助攻。

终场前8分30秒，卫斯布鲁克抓下防守篮板，这是他此役第10个篮板，让他确定在此战收下大三元，并写下历史纪录。

卫斯布鲁克今天包括三分球7投3中在内，22次出手命中10球，攻下全队最高28分，另外送出惊人的21次助攻，并抓下13个篮板，收下创纪录的一次大三元。

这场比赛的前3节结束时，巫师79比96落后；但巫师末节在卫斯布鲁克11分、6篮板、10助攻带领下，一口气轰下45分高分，可惜最终仍以124比125不敌老鹰。

卫斯布鲁克8日缴出33分、19篮板、15助攻的大三元成绩，追平「大O」罗伯森（Oscar Robertson）缔造、生涯181次大三元的NBA史上最佳纪录。

罗伯森写下的纪录，长期以来被认为是无人可以超越的成就，而他设下的障碍，多年来确实无人能望其项背，直到卫斯布鲁克横空出世，才让人看见纪录被打破的可能。

先前除了卫斯布鲁克之外，最接近罗伯森纪录的是洛杉矶湖人传奇球星魔术强森（Magic Johnson），他生涯一共拿下138次大三元；过去有「大三元制造机」美誉的基德（Jason Kidd），生涯也不过累积107次。其他的球员中，生涯累积大三元的次数都不到百次，最接近生涯百次大三元成就的，是詹姆斯（LeBron James ）的99次。

© 2021 AFP