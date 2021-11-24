卫斯布鲁克缴大三元 湖人依旧不敌尼克

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（法新社纽约23日电） 卫斯布鲁克今天缴出「大三元」成绩单，但少了因为先前的冲突而遭禁赛的詹姆斯，仍在客场以100比106败给尼克。 美国职篮NBA洛杉矶湖人今天作客挑战纽约尼克，此役少了遭禁赛的主力球星詹姆斯（LeBron James），第2节曾落后达25分，第3节两度扳平但从未超前，且即便卫斯布鲁克（Russell Westbrook）今天有31分、13篮板、10助攻的大三元成绩，最终仍吞下近5战中的第4败。 尼克首节攻下36分，但湖人在中场前打出16比4攻势，并在第3节打出9比0开局将比分追近。 湖人靠安东尼（Carmelo Anthony）的灌篮，一度以79比79扳平，也在卫斯布鲁克切入上篮得手后，以81比81再次追平。