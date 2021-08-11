卫斯布鲁克被换到湖人 自称将让詹姆斯更轻松

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（法新社洛杉矶10日电） 被交易到湖人后，NBA明星后卫卫斯布鲁克表示，他在湖人的定位很单纯，就是要助詹姆斯打得更轻松。

美国职篮NBA洛杉矶湖人与华盛顿巫师先前进行了一项轰动一时的交易，湖人希望在2021年卫冕失败后、寄望卫斯布鲁克（Russell Westbrook）、詹姆斯（LeBron James）、戴维斯（Anthony Davis）组成的「3 巨头」，率领球队在2022年重返荣耀。

湖人今天正式宣布卫斯布鲁克加盟，本身就是在地南加州人的他表示，能前进洛杉矶是「福气」，因为那里有许多湖人的光荣印记。

卫斯布鲁克誓言：「我来到一支冠军等级的球队，我的工作是要确保能让詹姆斯打得轻松点，我整场比赛都会设法做到这一点。」

他说：「这跟球权与其他所有东西都有关连，但这不重要，因为即使球不在手上，还是有很多方式可以对比赛做出影响。」

詹姆斯与戴维斯夺下2019年NBA总冠军，但在他们试图卫冕的路上，受到了伤病的阻扰。

卫斯布鲁克是2017年的年度最有价值球员（MVP）奖得主，他自2008年至2019年间，都待在奥克拉荷马雷霆。之后他被交易到休士顿火箭，去年12月再被交易到巫师，并帮助巫师在2018年后，再度闯进季后赛。

曾率美国于2012伦敦奥运夺下金牌的卫斯布鲁克，曾9次获选参加NBA明星赛，过去4个球季，他有3季拿下助攻王，2015年、2017年也曾抢下得分王。

2017年，卫斯布鲁克破纪录单季获得42次「大三元」（42场比赛每场得分、助攻和篮板达到两位数），成为罗伯森（Oscar Robertson）以来，第二位整个赛季中平均每场成绩都是「大三元」的好手。

接下来的4个球季，卫斯布鲁克有3季创下平均每场成绩都是「大三元」的成就。生涯至今，他已经有184次「大三元」，是史上获得最多「大三元」的球员。

尽管卫斯布鲁克个人的全能表现优越，但他所属的几支球队，过去5年一共只在季后赛赢过1个系列赛。

部分专家很想知道卫斯布鲁克如何融入，与詹姆斯和戴维斯合作。

卫斯布鲁克则表示，这完全不会有问题。

他说：「我一直在察看我们的球员名单，并看看我能怎么做，来帮助这些人打得更好。」

© 2021 AFP