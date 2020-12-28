印军克什米尔滥杀平民 栽赃死者是好战分子

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（法新社克什米尔斯利那加27日电） 印度警方今天指控一名印度军官伙同两个平民助手，将武器放在3名于克什米尔被杀的工人遗体上，栽赃死者为一场枪战的好战份子。

法新社报导，3名工人死于今年7月，一度引发印控克什米尔当地居民的怒火；印度与巴基斯坦都声称拥有克什米尔主权。

涉案的印军上尉辛赫（Bhoopendra Singh）先前称3名男性被害者是死于克什米尔南部安西波拉（Amshipora）村一场枪战，并在3人身上寻获3件武器；死者的遗体被人匆匆埋在一处偏远边界地带。

死者的家属于事发1个月后从社群媒体上流传的照片认出遇害的家人，声称3人当时只不过是想在克什米尔的苹果园里找工作。

印军在克什米尔部署有50万官兵，事件也让军方罕见展开个别调查；当地印度警方表示，这起违反正当交战规则的杀戮，当初他们只获报是枪战。

警方今夜发出声明表示，涉案军官与另两人「先撕去死者身上能供辨识的东西，放上非法弄来的武器与物件，将死者扮成坐拥军火库的顽劣恐怖分子。

全案展开调查后，3名死者的遗体已于9月被掘出，并在做完DNA鉴识后送还家属。

警方在声明中指出，涉案军官辛赫被控谋杀等数项罪名，他目前被羁押于军方看守所，当时跟他共同犯案的两名平民则关在警方看守所。

© 2020 AFP