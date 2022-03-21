印地安泉决赛 佛里兹爆冷击败纳达尔

（法新社印地安泉20日电） 美国网球小将佛里兹（Taylor Fritz）今天在ATP印地安泉大师赛男单决赛上，及时忍过痛苦的脚踝伤势，顽强地击退西班牙网球名将纳达尔（Rafael Nadal）。

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现年24岁的美国小将佛里兹，目前排名世界第20，在本届印地安泉大师赛（Indian Wells Masters）决赛上，打出他生涯迄今最伟大的一场胜仗，而他在开赛前数小时，差一点因伤无法上场。

佛里兹接受了止痛治疗，但未接受他团队中数人的建议而退赛，随后他以6比3、7比6（7比5）击败拥有21座大满贯赛冠军的纳达尔，赢得胜利。

佛里兹谈及自己摆脱伤势的能力时表示：「我认为自己是极度顽强的人，我也觉得自己有非常强的耐痛力。如果我认为自己能够上场比赛，我不会考虑太多自己是否可能受到更严重伤害。」 这是佛里兹角逐ATP世界巡回赛1000大师赛（ATP World Tour Masters 1000）以来的首座冠军，使他成为自美国好手伊斯内（John Isner）2018年迈阿密公开赛封王以来，首度在此精英赛事级别夺冠的美国选手。

纳达尔在败北后，终止了今年开季以来20连胜，他曾在今年澳洲网球公开赛（Australian Open）拿下生涯第21座大满贯赛金杯。

之前，纳达尔曾与塞尔维亚好手乔科维奇（Novak Djokovic）及瑞士名将费德瑞（Roger Federer）共同保持男子20座大满贯赛冠军纪录，但纳达尔在今年澳网夺冠后超越两人，独占鳌头。

© 2022 AFP