印地安泉大师赛 艾萨兰卡逆转夺决赛门票

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（法新社美国加州印地安泉15日电） 欲成为印地安泉大师赛首个荣获3届女单冠军的白俄罗斯女将艾萨兰卡（Victoria Azarenka），今天以3比6、6比3、7比5，逆转击败前法网冠军奥斯塔朋科，取得明天的决赛门票。

两届澳网女单冠军艾萨兰卡正力拚拿下今年首冠和生涯第22座冠军奖杯，今天在位于加州沙漠的印地安泉（Indian Wells）维持优异表现。

32岁的艾萨兰卡以一盘未失的全胜之姿一路过关斩将挺进准决赛，而今晚的比赛除第一盘输给奥斯塔朋科（Jelena Ostapenko），随即找回手感，逆转击败对手。

艾萨兰卡接下来将出战突尼西亚网球女将加博（Ons Jabeur）或西班牙好手巴多萨（Paula Badosa），就看今晚谁能在另一场准决赛中胜出。

曾在2012和2016年获得印地安泉大师赛（Indian Wells Masters）女单冠军的艾萨兰卡寻求3度封后。

艾萨兰卡是目前男单或女单赛中事仅剩的前冠军，若接下来能顺利封后，即可超越包括娜拉提洛娃（Martina Navratilova）、小威廉丝（Serena Williams）和莎拉波娃（Maria Sharapova）在内，同样2度封后的多位女网好手。（译者：李佩珊/核稿：曹宇帆）

© 2021 AFP