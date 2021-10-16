印地安泉大师赛8强赛 兹韦列夫与西西帕斯遭淘汰

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（法新社美国印地安泉16日电） 奥运网球金牌兹韦列夫与法国公开赛亚军西西帕斯今天双双中箭落马，在印地安泉大师赛（Indian Wells Masters）8强赛鏖战3盘不幸败下阵来。

美国男网好手佛里兹（Taylor Fritz）救了两个赛末点，以4比6、6比3、7比6（7/3）逆转淘汰第3种子德国选手兹韦列夫（Alexander Zverev）。

不久后，大会第2种子希腊好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）也以4比6、6比2、4比6，遭世界排名第36的乔治亚选手巴西拉希维利（Nikoloz Basilashvili）拍落。

兹韦列夫与西西帕斯出局，代表第21种子的英国好手诺瑞（Cameron Norrie）现在成为4强赛中排名最高的选手。

接下来的两场4强赛，将由第31种子佛里兹与巴西拉希维利捉对厮杀，诺瑞将对上第23种子保加利亚好手狄米特罗夫（Grigor Dimitrov），争夺17日决赛门票。

德国好手兹韦列夫末盘本来大幅领先，眼看可赢得这场比赛，但之后却一直出现二发未过的失误。

兹韦列夫说：「这很令人懊恼，西西帕斯今早输球后，一定也有这种感受。我本来被看好封王，但就是抓不到球感。」

兹韦列夫击出一记时速135英里（时速约216公里）的爱司球拿到赛末点，但接着马上出现双发失误，后来佛里兹拿到另一个赛末点，将领先幅度追到4比5。

受到现场观众欢迎的佛里兹，在第3盘抢7时占上风，最后以一记正手斜线致胜球赢得比赛。

© 2021 AFP