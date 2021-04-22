印尼加紧搜寻失联潜舰 氧气可撑到24日凌晨

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（法新社�Q里岛22日电） 印尼军舰今天带头搜寻一艘失联潜舰，舰上有53名官兵。由于潜舰断电后，氧气只能再维持72小时，印尼军方估计到24日�R晨3时左右都还有救命机会。

在21日清晨，被认为这艘潜舰下潜的海域发现浮油，显示潜舰的燃料糟可能受损，令人更忧心恐已发生致命灾难。

这艘KRI Nanggala-402潜舰上船员，将会有足够氧气撑到24日凌晨，但救援人员在度假岛屿�Q里岛外海搜救这艘失联潜舰的可用时间，正快速流逝。

印尼海军参谋长尤多（Yudo Margono）告诉媒体：「潜舰断电后的氧气备用容量是72小时。」

「到周六�R晨3时左右还有时间。希望我们能在此之前找到他们。」

然而，防卫分析家警告，如果这艘潜舰下沈到据信深达700公尺深处，它可能已裂成碎片。

澳洲国防部长杜登（Peter Dutton）说，初步报告升高发生「一场可怕悲剧」的可能性。

当这艘德国造潜舰请求下潜许可时，原本计划进行鱼雷实弹演习，不久后就失联。

印尼海军发言人威迪约诺（Julius Widjojono）今天表示，搜救团队将聚焦在浮油周围地区，但潜舰的确切位置尚未确定。

印尼海军说，已经派出6艘军舰和一架直升机搜寻潜舰。

包括美国、澳洲、法国和德国等其他国家也表明愿意提供协助。

© 2021 AFP