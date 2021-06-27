印尼单日增逾2.1万确诊创纪录 病患大量涌入医院

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（法新社雅加达27日电） 东南亚疫情最严重的印尼今天新增逾2万1000起2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例，改写单日最高纪录。病患大量涌入首都雅加达（Jakarta）和其他疫情热点的医院。

目前印尼累计确诊已经超过210万例，其中5万7138人病殁。然而由于筛检率偏低，据信实际数字应该更高。

印尼5月穆斯林斋戒月结束时，曾有数以百万计的人四处移动，近几周病例增幅大增。与此同时，当局也发现具有高度传染力的新种病毒株。

印尼疫情任务小组发言人席蒂（Siti Nadia Tarmizi）表示：「我们之前就预测病例会暴增。预料未来2至3周会达到高峰。」

各界现在愈来愈忧心印尼过时的医疗体系可能崩溃。有消息称一些医院负荷过载，被迫拒收病患。

疫情重灾区如雅加达、西爪哇省（West Java）、中爪哇省（Central Java）的医院涌入大量病患，其中一些人是感染具有高度传染力、在印度率先发现的Delta变种病毒。

印尼政府广受质疑抗疫不当，现已暂时加强行动限制，但迄今都未比照其他疫情重灾国来实施严格封城。

印尼希望明年初以前，2亿7000万人口当中已有超过1亿8000万人接种疫苗，但迄今只有约5%人口完成接种规定剂量。

政府昨天则称已达成单日逾100万人接种的目标。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

© 2021 AFP