印尼国会通过性暴力法 有助被害人伸张正义

（法新社雅加达12日电） 印尼国会今天通过各界期待已久的性暴力法案，这项划时代的决定令人对相关事件的受害者获得正义燃起希望。COVID-19疫情期间，印尼通报的性暴力案件激增。

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在印尼，性虐待通常被视为私人事务，受害者也常常不被鼓励向当局通报。印尼女权运动人士多年来谴责印尼缺乏管道，让性别相关暴力或性暴力的被害人能够寻求正义。

当印尼国会议长马哈拉尼（Puan Maharani）宣布，过半数议员在今天召开的全体会议中支持这项法案后，女权运动人士爆出欢呼与掌声。

印尼女性赋权与儿童保护部（Ministry of Women Empowerment and Child Protection）部长普斯帕约加（Bintang Puspayoga）在会议上表示：「这份法案真正展现印尼努力防止任何形式的性暴力、努力关心与保护被害人及协助恢复生活，并且努力落实正义。」

这份法案寻求打击性犯罪及提供受害者法律框架，包括遭到配偶性侵者。这项立法在10年前就提出，并于2016年提出草案，但立法过程遭到数度延宕。

印尼的伊斯兰团体宣称，这份法案鼓励滥交。印尼保守派国会议员则要求，法案应将婚外性关系与同性恋、双性恋和跨性别（LGBT）关系定为犯罪。印尼是全球最大穆斯林人口占多数的国家。

这份法案聚焦在性暴力事件的处理，从预防到被害人复原。内容包括可判决赔偿被害人，以及提供社区组织谘询服务。

依据新法，无论对配偶或非配偶肢体性虐待，最高可判处12年徒刑。强迫婚配，包括涉及未成年人，最高可处9年徒刑。非合意散布性内容，最高可处4年徒刑。

由于印尼去年发生一名伊斯兰寄宿学校教师性侵13名学生事件，引发群情激愤，印尼总统佐科威（Joko Widodo）今年1月呼吁国会加速让多年来受阻的性暴力法案通过。

印尼在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发后，针对女性的性别暴力事件激增。根据印尼国家女性受暴委员会（National Commission on Violence Against Women）统计，2021年有33万8496件通报，比2020年大增50%。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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