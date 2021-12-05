印尼塞梅鲁火山喷发 至少1死41伤数千居民逃离

（法新社雅加达5日电） 印尼东爪哇省（East Java）塞梅鲁火山（Mount Semeru）暌违近1年于4日下午再度喷发，造成至少1人死亡和41人严重灼伤，附近数千名民众被迫紧急逃离。

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当局表示，有2人据报失踪，另有8人受困在一栋建筑物内。在家园被火山灰和熔岩摧毁后，东瓜哇省卢马姜县（Lumajang）的Curah Kerobokan村遭重创，超过300户家庭在临时收容所避难。

地方当局表示，由于冷熔岩和火山灰抵达居住社区，其他邻近村庄居民仓皇逃离。

救难人员历经一小时搜索后，在Curah Kerobokan村找到一具遗体。

卢马姜县副县长马斯达尔（Indah Masdar）表示，有41人遭炽热岩浆严重灼伤，有两名伤者是怀孕妇女。她又说，由于冷熔岩流摧毁一座桥梁，卢马姜县的联外交通中断。

印尼国家灾害应变总署表示，它已派遣一支救援团队前往协助临时避难所的灾民，但火山灰形成的浓厚碎屑阻止他们抵达目的地。

印尼气象气候暨地球物理局（BMKG）公布的影片显示，海拔3676公尺的塞梅鲁火山于当地时间4日下午3时喷发后，包括数十名小孩在内的居民慌张逃难。

© 2021 AFP