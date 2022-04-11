印尼学生抗议 遭催泪瓦斯和水柱驱离

（法新社雅加达11日电） 印尼多周来传闻可能修宪，放宽总统任期限制，引发数以千计的学生聚集在人民代表议会前抗议，警方今天对示威的学生发射催泪瓦斯和强力水柱。

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印尼下次大选将在2024年举行，由于印尼有总统任期不得超过两任的限制，届时已连任一次的总统佐科威（Joko Widodo）将不符合参选资格。

不过，资深官员和多个政党上月建议，选举应该延后举行，并且应该修宪允许总统任期超过两任。

约2000名大学生今天聚集在印尼人民代表议会大楼外。上周，印尼各地也出现类似的集会。

抗议活动的协调人员鲁提非（ Luthfi Yufrizal）在声明稿中表示：「我们要求印尼人民代表议会不要修改宪法，背叛宪法，我们坚定拒绝将2024年大选延后。」

根据现场的法新社记者表示，警方稍后发射催泪瓦斯和强力水柱，驱散抗议的学生。

部分学生和警方爆发冲突，总计数十名学生遭带走讯问。

尽管佐科威本人多次驳斥这些说法，但从3月以来，关于延后选举和延长总统任期的讨论越来越热烈。

佐科威昨天再度表示，这只是「揣测」。

佐科威在推特发文说：「2024年总统大选和地方选举时间已达成协议。一切都很明确。」

但批评人士指出，佐科威的驳斥说法来得太迟，只会助长外界的不满。

© 2022 AFP