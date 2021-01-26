印尼染疫总数破百万 医疗系统濒临崩溃边缘

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（法新社雅加达26日电） 印尼今天通报累计超过100万人确诊2019冠状病毒疾病（COVID-19）。目前印尼已启动全球规模最大的其中一场疫苗接种行动，以遏制不断上升的感染率。

根据官方数据，拥有近2亿7000万人口的印尼已经通报累计确诊101万2350例，以及近2万9000人染疫死亡。但印尼病毒检测率低，意味着疫情造成的危机比官方数据显示的要大得多。

公共卫生专家警告，印尼是亚洲受灾最严重的国家之一，一些医院因病患过多而濒临崩溃边缘。

印尼大学（University of Indonesia）公卫系流行病学专家潘杜（Pandu Riono）表示：「我认为我们很久以前就达到100万人确诊。」

「我们仍在爬山，山顶到底在哪里我们都还不知道。这是一次永无止境的攀登。」

有媒体报导，由于需求量大，病患缺乏加护病房和隔离室就医，东爪哇一座城市改装火车车厢安置病人，凸显病房的短缺。

根据独立研究人员，疫情已造成600多名医师、护理师和其他医务人员不治，其中许多人配备的防护设备有限。

潘杜表示：「医院已在崩溃。」他还说，政府「没有管理，没有计划，没有优先事项，只是反覆试验」。（译者：林沂锋/核稿：杨昭彦）

© 2021 AFP