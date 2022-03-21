印尼渔船翻覆 26失踪者生还

（法新社棉兰21日电） 一艘载着非法移工的渔船日前在印尼附近海域沉没，官员今天表示，26名失踪乘客被人发现还活着，其中一些人在海上漂流两天后才幸运获救。

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印尼苏门答腊岛不老湾（Belawan）海军基地的发言人表示，这艘船上的86名乘客原本试图到邻国马来西亚找工作，船只19日倾覆时有2人遇难，至于船长和3名船员全都生还。

发言人告诉法新社：「我们发现有些乘客紧紧抓住漂浮物或油桶，才得以在海上存活。另有些人是被渔船搭救。」

遇难的木制筏船试图通过一条无人看守的路线前往马来西亚，在印尼北苏门答腊省（North Sumatra）靠海的丹戎阿比区（Tanjung Api）附近沉没。

这艘船出发不久就发生渗水情况，被强浪袭击后翻覆。官员此前表示船上有89人，后来根据船长证词，修正为90人。

数以百万计来自亚洲较贫穷地区的移民都希望前往相对富裕的马来西亚，其中许多人没有合法身分，在建筑和农业等产业打黑工。

许多印尼民众经常不惜冒着危险的海上过境风险到马来西亚，由于天候恶劣和缺乏安全措施，船难相当常见。

今年1月，6名印尼女性疑似企图非法入境马来西亚，在大马海岸溺毙；在那之前的一个月，也有21名印尼移工在船难中丧生。

© 2022 AFP