印尼疫情严峻 新加坡提供氧气瓶及呼吸器

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（法新社雅加达9日电） 印尼疫情持续恶化，面临缺乏医疗氧气的危机。新加坡今天出动2架运输机载运氧气瓶、呼吸器及N95口罩、防护衣等医疗物资，协助印尼对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情。

新加坡外交部发布新闻稿表示，星国外交部长维文（Vivian Balakrishnan）今早在巴耶利�Q（PayaLebar）空军基地将这批物资交给印尼驻星大使苏里奥（Suryo Pratomo）。

星国外交部指出，在印尼请求下，新加坡提供氧气瓶、制氧机、呼吸器，以及外科口罩、N95口罩、手套、防护衣等个人防护装备，由新加坡空军出动2架C-130运输机将这些医疗物资载往印尼雅加达。

维文致词时表示，印尼目前疫情主要因源自印度的Delta变异株传播所致，新加坡作为印尼的邻国及伙伴，「我们与所有印尼民众站在同一阵线」。

除了这次援助的医疗物资，他说，新加坡先前也提供检测试剂组及其他器材协助印尼抗疫。另外，之前新加坡需要快速设立社区护理设施时，印尼也协助提供必要设备与家具。

维文指出，这种相互支持展现了两国关系的坚固。他透露，新加坡后续提供的额外援助物资将由新加坡海军运送。

印尼疫情持续恶化，单日确诊和死亡人数屡创新高。根据世界实时统计数据Worldometer网站，印尼昨天新增3万8391人确诊，连续4天刷新疫情以来的新高，累计241万7788人确诊。昨天新增852人死亡，仅次于前一天1040人病故，累计死亡案例为6万3760例。

© 2021 AFP