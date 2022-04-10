印尼美国8月联合军演 14国部队参与

（法新社雅加达10日电） 官员今天表示，印尼与美国的「嘉鲁达之盾」（Garuda Shield）年度演习，今年将纳入14个国家的军队。值此之际，中国与东南亚地区的关系正益趋紧绷。

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印尼军方表示，今年的嘉鲁达之盾联合军演将于8月1日至4日在印尼的南苏门答腊（South Sumatra）和东婆罗洲（East of Borneo）举行，包括英国、澳洲、日本等14个国家将参与地面和抢滩登陆演习。

一名美国官员说，今年演习估计会有3000名军人参与。

印尼军方发言人艾柏特（Albert Tambunan）今天告诉法新社，这会是嘉鲁达之盾2009年创始以来「最大型」的一次演习。相关单位尚未公布所有参与国家名单。

印尼和美国官员做上述宣布之前，美国印太司令部司令阿基里诺（John Aquilino）上月刚造访雅加达。

今年扩大军事合作，象徵美国与若干亚太国家正加强防御联系，而当前附近争议海域的氛围正趋于紧绷。

这个地区紧邻的南海，是北京宣称拥有几乎全部主权的关键水道，也是数个东南亚国家与中国在年度会议上的关键争执点。

© 2022 AFP