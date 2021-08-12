印尼陆军废除对女新兵贞操检查

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（法新社印尼巴里巴伴12日电） 在数个人权团体呼吁印尼军方禁止对招募的女兵采取侵入阴道的所谓「贞操检查」（virginity test）后，印尼陆军参谋长安迪卡今天表示，他们已停止这项检查。

印尼军方长期以来捍卫这种不科学的「两指检查」，以确认招募到的女兵是否处女膜完整，藉此剔除他们口中过往性行为会伤害陆军形象的新兵。

印尼国家女性受暴委员会（National Commission on Violence Against Women，Komnas Perempuan）形容这项检查是「歧视和侵扰」。

安迪卡（Andika Perkasa）今天说，印尼陆军今年稍早已废除这项数十年来属于标准作业的检查项目，但他并未明确指出废除日期。

安迪卡在婆罗洲（Borneo）印尼部分的巴里巴伴（Balikpapan）告诉记者：「这原本属于（对女性新兵）评量的一部分，但现在我们不再这么做。」

他还说：「陆军一直努力学习及改善组织内部情况。」

印尼国家女性受暴委员会对这项消息表示欢迎，但也提醒，他们有必要见到证据证明军方已停止这项行为。（译者：张正芊）

© 2021 AFP