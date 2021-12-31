印尼顶不住抗议 派军驰援逾百洛兴雅难民

（法新社印尼亚齐省洛修马威市31日电） 逾百缅甸穆斯林少数族裔洛兴雅难民乘着木造船在海上漂流多日，印尼当局顶不住人权团体的抗议及施压，指派海军今天清晨驰援抢救并予以安置。

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法新社报导，在现场目击的法新社记者指出，刚过午夜没多久，驰援抢救洛兴雅（Rohingya）难民的海军舰艇抵达位于亚齐省（Aceh）北海岸的洛修马威市（Lhokseumawe）。

印尼海军表示，这批难民多数是妇幼，因海象恶劣及大雨滂沱，阻碍把他们带上岸的搜救行动。

原先印尼政府不愿介入，当地民众纷纷发动抗争，并且包括联合国人权理事会（UNHRC）等人权团体频频施压，随后军方才展开救援行动。

印尼政府是在29日晚间让步，并基于人道立场，同意载运难民的船只靠岸。

起初是由亚齐省的渔夫在耶诞节当天发现这艘木造船，当时船只的发动机故障，在洛修马威市外海50至70海里处漂浮。

渔民传回自现场拍摄的画面显示，发动机故障后，这艘超载的木造船岌岌可危，在波涛汹涌的大海里载浮载沉，而且吃水很深。

据当地居民指出，渔民拍摄的画面及影像在社群媒体广传，激起力挺海上难民的声浪。穆斯林少数民族洛兴雅在缅甸境内遭受当地民众迫害而流亡沦落为难民。

亚齐省民众告诉法新社，亚齐省曾因争取独立爆发冲突超过30年，还有2004年南亚大海啸的重创造成当地数十万人丧命，期间来自外国的援助大家铭感在心，于是触动他们对难民伸援。

印尼官员表示，将把难民安置在附近一处训练设施，并筛检他们是否罹患COVID-19（2019冠状病毒病），还要体检之后隔离检疫10天。

洛兴雅的难民常常取道亚齐省前往马来西亚，期盼在马国谋生并改善生活。

© 2021 AFP