印尼�Q里岛渡轮沉没 至少7死11失踪

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（法新社雅加达30日电） 印尼一艘载有57人的渡轮昨天在�Q里岛外海沉船，造成至少7人丧生，11人失踪，搜救人员已救起数十人，目前还在搜寻失踪人员。

当局表示，这艘名为KMP Yunicee的渡轮昨天深夜从东爪哇道房（Ketapang）出发，前往50公里外的�Q里岛吉里曼努克港（Gilimanuk），却在出发1小时后出事。船上载有57名乘客和工作人员，昨晚已从水中救起数十名幸存者。

直至今天仍有11人不知去向；此外，当局更新先前伤亡统计，证实已经捞出7名罹难者遗体。

�Q里岛搜救队主管表示，仍在搜寻失踪者。并说，昨晚救援行动因海浪过高、能见度过低而大受影响。

事故起因目前还不清楚。

印尼有1万7000多座岛屿，大多倚赖渡轮与其他船只为交通工具，但船只安全标准低，水上事故频传。

2018年，一艘渡轮在苏门答腊岛（Sumatra）托巴湖（Lake Toba）翻覆沉没，托巴湖是世界最深湖泊之一，事故造成约160人罹难。

2009年，一艘渡轮在苏拉威西岛（Sulawesi）与婆罗洲（Borneo）之间沉船，估计有300多人溺毙。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP