印度一只亚洲狮染疫死亡 28头大象预防性采检

广告 继续浏览后续

（法新社印度孔巴托9日电） 印度本月稍早传出首宗动物死于COVID-19案例，死亡的是南部城市清奈动物园里一只稀有亚洲狮。印度官员今天表示，为安全起见，已对同省一座森林保育区内28头大象采检。

印度媒体报导，位在坦米尔那都省（Tamil Nadu）清奈市（Chennai）的一座动物园本月初有只9岁亚洲母狮死亡，据信是印度已知首宗动物死于2019冠状病毒疾病（COVID-19）案例。

清奈当地「新印度快报」（The New Indian Express）上周报导，这座动物园共有9只狮子染疫，除了死亡的母狮，另有2只狮子病况危急。

坦米尔那都省南部穆杜玛莱老虎保育区（Mudumalai Tiger Reserve）一名森林管理员告诉法新社：「万达鲁尔动物园（Vandalur Zoo）发生狮子确诊后，我们被要求替营区里的大象进行采检，这是预防措施。」

包含2头小象，共有28头象昨天接受鼻腔和肛门采检，检体已送往印度北方省（Uttar Pradesh）的印度兽医研究所（Indian Veterinary Research Institute ）进行化验，预计一周后就能接获结果。

根据保育区提供的影片，这些大象的训练员将象鼻举起，从其中一个鼻孔采集检体。管理员说：「这些动物并未出现症状，采检只是为了预防。」

© 2021 AFP