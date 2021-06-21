印度为所有成人免费接种疫苗 总理莫迪赞瑜伽有助抗疫

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（法新社新德里21日电） 印度今天起开放所有成人免费施打疫苗，试图加强疫苗接种计画。与此同时，印度总理莫迪（Narendra Modi）开启国际瑜伽日活动，赞扬瑜伽具有对抗病毒的「保护」作用。

印度5月1日就已扩大2019冠状病毒疾病（COVID-19 ）疫苗接种范围，将所有45岁以下成人包括在内，但各省及私立医院必须自行为此年龄族群取得及购买疫苗，导致混乱及疫苗短缺。

但印度政府后来改变策略，宣布政府将取得75%的疫苗供给，并且分发疫苗给各省，以便各省得以为民众免费接种疫苗。

印度政府迄今已接种2亿7500万剂疫苗，仅有4%民众完整接种。印度政府目标是在今年底前，为国内近11 亿成人全数施打疫苗。

而在印度摆脱疫情急剧升温困境之际，莫迪今天早晨为年度国际瑜伽日（International Yoga Day）活动发表全国演说，声称瑜伽已再次证明是「内在力量」的泉源。

莫迪说：「当我与前线（防疫）战士谈话时，他们告诉我，他们已采用瑜伽作为对抗冠状病毒的保护盾。医生透过瑜伽强化自身力量，并且使用瑜伽治疗他们的患者。」

在疫情大流行期间，印度政府持续宣扬瑜伽及草药能为染疫患者提供保护及减轻病痛，草药销售随之大幅成长。

但这些主张证据不足，招致印度医生们反弹。与莫迪政府有关的瑜珈大师兰德福（Baba Ramdev）宣称，瑜伽可以治疗新型冠状病毒，引发医生们上月戴上黑色臂章抗议。

© 2021 AFP