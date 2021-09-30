印度企业将在可伦坡港建码头 抗衡中国影响力

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（法新社可伦坡30日电） 一家印度企业今天订立价值7亿美元（约新台币195亿元）的合约，将在斯里兰卡建造一座战略地位重要的深水货柜码头。这项行动被认为是在抗衡中国于南亚扩大影响力。

斯里兰卡港务局（SLPA）表示，已与印度阿达尼集团（Adani Group）签署协议，将由后者建造一座全新码头，地点就位于首都可伦坡港口一座造价5亿美元、由中方营运的码头旁边。

斯里兰卡港务局发布声明表示：「这份协议价值超过7亿美元，是斯里兰卡港口业史上最大的外国投资案。」

声明并指出，阿达尼集团将与斯里兰卡John Keells集团合伙，而斯国政府拥有的港务局也将成为小股东。

John Keells将持有合资企业「可伦坡西国际码头（Colombo West International Terminal）34%的股份；阿达尼集团则将持有51%的股份，取得控股权。

新货柜码头长度1.4公里、深20公尺，每年可处理320万个货柜。第一阶段兴建600公尺码头的计画预计两年内完工；码头营运35年后，所有权将移转给斯里兰卡。

让印度进驻可伦坡港的计画可回溯至数年以前。但今年2月，工会反对把港口内一座半完工的码头给予印度，使得相关计画成空。

斯里兰卡政府随后要求印度人在中国营运的可伦坡国际货柜码头（CICT）旁边，兴建一座全新的码头。

可伦坡位于印度洋上，介于重要航运枢纽杜拜和新加坡之间，意味着各界亟思获取可伦坡港口的影响力。

印度认为自身影响力范围包括邻国斯里兰卡。2014年，两艘中国潜艇停泊在可伦坡国际货柜码头，引发印度关切。此后斯里兰卡便拒绝允许该码头再停泊中国潜艇。

© 2021 AFP