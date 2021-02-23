印度全球最大疫苗厂 配送COVAX首批疫苗

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（法新社新德里23日电） 全球最大疫苗生产商印度血清研究所，今天为COVID-19疫苗全球取得机制（COVAX）配送首批疫苗。

这项全球疫苗采购及公平分配行动，目的是为确保各国至少20%最弱势人口，可注射2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗。

由世界卫生组织（WHO）与全球疫苗免疫联盟（GAVI）主导的COVAX计画，已与疫苗制造商敲定于今年取得20亿剂疫苗的协议，且可选择加购10亿剂。

这其中包括11亿剂来自印度血清研究所（SerumInstitute）。印度血清研究所目前正在生产英国药厂阿斯特捷利康（AstraZeneca）与牛津大学（Oxford）共同研发的疫苗，以及美国生技制药业者诺瓦瓦克斯医药公司（Novavax）研发的疫苗。

世界卫生组织东南亚办事处在推特发布，首批启运疫苗装载上车的照片，地点在印度血清研究所位于印度西部普恩（Pune）的厂房。

印度血清研究所已提供印度政府及其他较不富裕国家数以百万计AZ疫苗。

血清研究所执行长普纳瓦拉（Adar Poonawalla）21日呼吁其他国家要有「耐心」，并说血清研究所之前已接获指示，要优先供应国内市场而非出口。

© 2021 AFP