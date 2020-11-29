印度制药大厂：两周内申请疫苗紧急使用证照

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（法新社印度普恩28日电） 全球最大疫苗生产商印度血清研究所今天表示，将在两周内申请冠状病毒疫苗Covishield的紧急使用许可，而尽管科学家对这支疫苗防护率的说法混乱，将不会延宕疫苗的配送。

Covishield疫苗是由英国药厂阿斯特捷利康（AstraZeneca）与英国牛津大学（Oxford University）合作研发。

位于普恩（Pune）的印度血清研究所（Serum Institute of India）负责人普纳瓦拉（Adar Poonawalla）证实，从2021年初起，每月将可生产至少1亿剂的Covishield疫苗。

印度正在对抗新一波疫情，总理莫迪（Narendra Modi）政府要求明年7月以前要有3亿到4亿剂疫苗可用，莫迪为此特别巡视印度血清研究所。莫迪到访后，普纳瓦拉作上述表示。

印度疫情严重程度仅次于美国，预料在12月初，印度2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例数量将会突破1000万例。

而科学家对Covishield疫苗防护力感到困惑后，阿斯特捷利康已表示，这支疫苗有必要作进一步研究。

阿斯特捷利康早前公布，这支疫苗试验结果指出具有平均70%的成功率，但又说，当施打半剂之后再注射全剂量，成功率会跳升至90%。

阿斯特捷利康药厂当时并未立即表示，较高的成功率，只是对一群年龄55岁以下病患样本施打的结果；但阿斯特捷利康坚称，相关结果不会影响主管单位核批这支疫苗。

普纳瓦拉表示，沟通上是有一点混乱，未来几天内将说明此事；但这不会影响在英国的紧急使用许可核发，在印度应该也完全不受影响。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP