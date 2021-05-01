印度医院又失火 至少16染疫患者死亡

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（法新社阿默达巴德1日电） 印度的2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例攀升，医疗照护系统不堪负荷，近期又接二连三发生医院火警，西部一家医院今天也失火，至少16名染疫患者命丧火窟。

印度西部古茶拉底省（Gujarat）布洛奇县（Bharuch）这栋4层医院凌晨1时发生火灾时，院内约有50名患者，火势后来已扑灭。

印度新闻信托社（Press Trust of India）引述地方警官说法报导：「根据上午6时30分的资讯，这场悲剧造成18人死亡，包括16名患者与2名护理师。发生火灾后，我们先前证实有12人罹难。」

4月23日，孟买郊区一场火灾烧死13名染疫患者，当时另一间医院在几天前刚发生火警，造成22人丧命，地点也是在马哈拉什特拉省（Maharashtra）。

马哈拉什特拉省一间医院4月21日因为氧气外泄，导致供应到呼吸机的氧气中断，22名COVID-19患者因而死亡。

印度的医疗照护系统长期以来资金不足，随着COVID-19疫情爆发，氧气、药品与医院床位严重短缺，在一些地区还有病患死在医院外头。

© 2021 AFP