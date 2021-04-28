印度单日新增逾3千人病逝 染疫身亡人数破20万大关

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（法新社新德里28日电） 印度官方数据显示，2019冠状病毒疾病（COVID-19）染疫病殁人数今天突破20万人大关，过去24小时首度单日新增逾3000人病故。许多病患苦等不到病床，在医院外咽下最后一口气。

法新社报导，根据印度卫生部数据，染疫病殁人数已达到20万1187人，过去一天新增3293人病逝。许多专家认为实际人数可能更高。

印度迄今累计1800万人确诊，过去24小时内新增36 万人染疫，印度光是本月就增加近600万人确诊。

感染人数呈爆炸性成长，部分归咎于出现新的变异病毒及举行大规模政治与宗教活动，如今大量病患涌入医院，导致病床、药物和氧气都严重匮乏。

疫情在新德里特别严重，许多病患因为等不到病床就当场在院外断气，而院内也往往得3名患者被迫共用病床。各地诊所已用完氧气。

印度自实施疫苗计画以来已施打1.5亿剂疫苗，并自5月1日起，接种计画扩及所有成年人，这意味还会有6亿人符合疫苗接种资格。

尽管如此，许多省警告说地方疫苗库存不足；专家也呼吁政府，让最脆弱族群与疫情严重地区优先施打。

© 2021 AFP