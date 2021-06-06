印度变异病毒袭英 传染率比前一波高40%

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（法新社伦敦6日电） 英国卫生大臣韩考克今天表示，最初在印度发现、现被命名为Delta的变异病毒比造成英国上一波疫情的Alpha变异病毒的传染率高40%。

韩考克（Matt Hancock）表示，接种两剂疫苗的人，应该同样受到保护，不受任何一种变异病毒的侵害。

韩考克告诉英国天空新闻网（Sky News）：「这个数字，大约（比Alpha变异病毒）高40%的传染率，是我收到最新的报告。」

根据英格兰公共卫生署（Public Health England）的数据，被称为印度变异病毒的Delta变异病毒，现在是英国主要的病毒株。

最初被称为肯特（Kent）变种病毒的Alpha变异病毒，迫使英国在1月封城。

韩考克说，40%的数字来自政府科学顾问机构「英国紧急科学技术顾问」（SAGE）。

英国民众越来越担心Delta变异病毒的出现，是否会威胁到政府6月21日取消疫情限制的临时最后期限。

韩考克承认，Delta变异病毒「确实使6月21日（解禁）的推算更加困难」。

他今天对英国广播公司（BBC）说：「我们将再看看一周的数据，然后做判断。」他强调政府对延后解除限制「绝对保持开放」。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

© 2021 AFP