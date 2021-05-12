印度变异病毒B.1.617蔓延 世卫：流窜全球44国

广告 继续浏览后续

（法新社日内瓦12日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示，导致印度疫情加速爆炸的2019冠状病毒疾病（COVID-19）变异病毒，已在全球44个国家侦测到。

世卫表示，B.1.617变异病毒去年10月在印度首度现踪，之后在「世卫6个区域中的44个国家」上传的公开资料库中，在逾4500个样本中发现。

世卫在每周流行病学最新资讯中说：「世卫已接获通报，得知另有5个国家侦测到这种病毒。」

世卫表示，在印度以外地区，在B.1.617变异病毒引起的COVID-19病例中，英国通报的病例数最多。

前几天，世卫宣布B.1.617是「引发疑虑变种」，因此将之列入包含另3种COVID-19变异株的清单内，即首度在英国、巴西与南非侦测到的变异病毒。B.1.617有3种亚型，只有一点点不同的突变与特徵。

这些变异病毒被视为比原始病毒更危险，因为这些变异病毒不是更具传染性、致命性更高，就是能避开一些疫苗提供的免疫保护。

世卫今天解释，将B.1.617列入清单，是因为这个变异病毒似乎比原始病毒更易传播，「有许多国家的感染率快速增加」。

世卫也提到「初步证据」指出，B.1.617对Bamlanivimab单株抗体疗法更具抗药性，也强调初步实验室研究指出，「抗体的中和反应有所降低」。

不过，世卫强调，变异病毒对疫苗有效性造成的「实际冲击可能有限」。

世卫表示，B.1.617与其他更具传染力的变异病毒扩散，似乎是导致印度新增确诊与死亡病例激增的数个因素之一。

人口13亿的印度，是继美国之后全球感染数第2多的国家，境内确诊累计近2300万例，目前单日新增病例达30万例、死亡病例达近4000例。

© 2021 AFP