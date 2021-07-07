印度国宝级巨星狄利普库玛逝世

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（法新社新德里7日电） 印度宝莱坞成就最高且最受人敬重的影星之一狄利普库玛（Dilip Kumar）今天逝世，享耆寿98岁，印度影坛和政坛人士纷纷向这位「悲剧天王」致敬。

家族友人法鲁奇（Faisal Farooqui）今天在社群媒体推特（Twitter）上，「以沉重悲痛的心情」宣布狄利普库玛离世消息。

狄利普库玛1966年迎娶小他22岁的演员妻子赛拉巴努（Saira Banu），近年饱受病痛折磨。

狄利普库玛与戴夫安南德（Dev Anand）及拉吉卡普（Raj Kapoor）并列1940到到1960年代印度影剧黄金时期的3大人物，纵横影坛50多年，拍摄近60部电影。

凭着忧郁帅气的外表、凌乱随性的发型及低沉嗓音，狄利普库玛被封为「悲剧天王」，在这段时期印度电影业卖座最成功的几部电影中担纲主演。

印度总理莫迪（Narendra Modi）称狄利普库玛是「影坛传奇」。

莫迪推文写道：「他拥有无与伦比的才华…他的离世对我们的文化界是一大损失。」

宝莱坞超级巨星阿克夏库玛（Akshay Kumar）也表示：「对世界来说，许多其他人也许是英雄，然而对我们演员来说，他才是真正的英雄。」

© 2021 AFP