印度夫妇控告亲儿 不生小孩就得赔偿1900万元

（法新社印度德哈拉丹12日电） 一对印度夫妇近日将亲生儿子告上法院，要求儿子和媳妇在1年内生1个孩子，否则就要支付近65万美元（约新台币1940万元）「赔偿金」。

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法新社报导，普拉萨夫妇（Sanjeev and Sadhana Prasad）表示，他们用尽毕生积蓄来抚养儿子、教育他成为机师，还替儿子举办一场奢华婚礼，如今他们希望获得回报。

这对夫妇上周向北阿坎德省（Uttarakhand）哈里德瓦（Haridwar）法院提出的诉状中表示，「我们的儿子已结婚6年，但他们还没有生孩子的计画。如果有个孙子可以陪伴我们，至少我们的痛苦不会这么难以忍受。」

「印度时报」（The Times of India）今天报导，普拉萨夫妇要求的5000万卢比赔偿金，包括儿子娶妻时五星级饭店的婚宴费用、价值8万美元（约新台币239万元）豪华轿车，以及儿子和儿媳到国外度蜜月的费用。

据报导，这对夫妇还花费6万5000美元让儿子前往美国接受机师训练，结果儿子返回印度却找不到工作。

诉状中强调，「我们被迫贷款来建造我们的房子，现在我们正面临财务困境。在心理上也感到相当困扰，因为我们独自居住。」

普拉萨夫妇的委任律师古玛（Arvind Kumar）表示，法院将于17日举行听审。

传统上，印度社会组成以大家庭为主，通常自祖父母以降的许多代人都会生活在同一个家庭中。

不过，近年来这种趋势已出现变化，年轻夫妇更倾向搬出家中，不与父母或兄弟姐妹同住，女性也开始选择外出工作，而非待在家中专心生儿育女。

© 2022 AFP