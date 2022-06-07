印度嫁妆陋习压迫女性 三姊妹不堪家暴携子投井

（法新社印度斋浦尔7日电） 印度三姊妹卡鲁（Kalu）、卡姆乐许（Kamlesh）和马塔（Mamta）带着孩子被人发现命丧井底之前，留下了责怪夫家的讯息。

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她们是所谓「嫁妆争议」的受害者。亲属悲痛地说，这三姊妹嫁给了同一家族的兄弟，住在同一屋檐下，但不断遭受丈夫和夫家的暴力对待。

家属说，三姊妹长期受虐，包括当她们的父亲拿不出更多钱来满足夫家要求时。

三姊妹5月被发现于夫家附近身亡，夫家位于斋浦尔（Jaipur）郊区一所村庄。同样丧命的还有卡鲁的4岁儿子和一名婴儿，卡姆乐许和马塔则皆怀有身孕。

一名表亲说，三姊妹之一在通讯软体WhatsApp留下的讯息写道：「我们并不想死，但比起他们的虐待，不如去死。」

讯息还写道：「是夫家的人造成我们的死亡。我们同赴黄泉，因为这比每天死一遍更好。」

斋浦尔一名高阶警官告诉法新社，当局正在调查这起案件，目前以自杀处理。

三姊妹的父亲米纳（Sardar Meena）说，女儿们过的日子形同人间地狱，丈夫也不准她们受教育，还不断纠缠她们要更多钱。

米纳表示，他已经给女儿的夫家很多东西，包括床、电视机和冰箱等家用品。务农的他收入不多，他说：「我有6个女儿，我能给的东西有限。」

警方以涉嫌嫁妆骚扰和家暴逮捕了三名丈夫和他们的母亲及姊妹。法新社试图联系死去三姊妹的夫家，但并未成功。

印度早在1961年便立法禁止嫁妆，与嫁妆有关的骚扰或勒索都属于刑事犯罪。但这项习俗并未消失，尤其在乡下地方，因为当地传统观念认为，女人是一种经济负担，娶新娘应获得补偿。

印度媒体经常报导婚姻财产纠纷以谋杀告终的新闻。去年南部克勒拉省（Kerala）一名男子因用毒蛇杀害妻子、独占两人财产，而被判无期徒刑，财产包括娘家提供作为嫁妆的一辆新车和50万卢比（约新台币19万元）。

对米纳家三姊妹来说，离开夫家从来就不是选项之一，即使亲属都知道她们遭到家暴。

米纳说：「一旦她们结婚，我们认为她们应该待在夫家，以维护家庭尊严。如果我们让她们改嫁到另一个家庭，万一结果更糟怎么办？我们会很没面子。」

根据印度国家犯罪统计局（National Crime Records Bureau）的资料，2020年印度有近7000起嫁妆相关的杀人案，相当于每天约有19名女性遇害。

此外资料显示，同年印度有1700多名女性因「嫁妆相关问题」而自杀。

这两项数据都来自警方接获的通报。而专家认为，和其他家暴案例一样，实际数字会高许多。

印度「公民自由人民联盟」（People's Union for Civil Liberties）运动人士斯里瓦斯塔瓦（Kavita Srivastava）指出，根本原因在于印度社会普遍接受家暴，让女性感觉无法走出压迫和暴力关系。

她说：「当女性因为婚姻生活似乎走投无路，而不得不自杀，我认为是印度政府让她们失望。」（译者：曾依璇/核稿：张正芊）

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