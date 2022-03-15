印度学校禁穆斯林女学生戴头巾 法院支持禁令

（法新社印度班加罗尔15日电） 印度一所学校数周前因禁止穆斯林女学生戴头巾上学而引发争议，令人忧心少数穆斯林恐再次遭到歧视，然而印度法院今天同意学校维持禁令。

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印度南部卡纳塔卡省（Karnataka）一所高中，去年底因为禁止一小群10多岁穆斯林女学生戴头巾上学，而引发争议。

随着越来越多学校推行自己的禁令，激进派印度教团体也组织反示威行动，全省的抗议行动如雪球般越滚越大，警方必须动用催泪瓦斯驱散愤怒群众。

经过数周审议，卡纳塔卡省高等法院判定，戴头巾并非伊斯兰教的基本习俗。

法院指出：「制服的相关规定，是对基本权利的合理设限。」

卡纳塔卡省许多民众表示，穆斯林女学生戴头巾上学已经行之数十年，正如同印度教、锡克教和基督徒也会行使个别信仰的代表习俗。

卡纳塔卡省由印度总理莫迪（Narendra Modi）奉行印度教至上的印度人民党（Bharatiya Janata Party）执政。批评者指控当局，这么做是试图分化数十年来和平共处的宗教社群。

高等法院起初判决，所有带有宗教意涵的衣物都暂时不准穿至学校，包括印度教与基督教。

学校在2月恢复上课，但实行严格维安规定，禁止超过4个人集会。

部分伊斯兰教学生告诉当地媒体，与其要在信仰和教育之间二选一，她们宁可回家。

© 2022 AFP