印度尼泊尔洪水土石流灾情惨重 已夺116条人命

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印度官员指出，北阿坎德省（Uttarakhand）近日已有46人身亡、11人失踪；克勒拉省（Kerala）省长维加扬（Pinarayi Vijayan）指出，当地死亡人数已来到39人。

气象预报员警告，克勒拉省未来几天恐遭遇更多大雨。

昨天一早，超强暴雨引发一连串土石流并摧毁几座建筑物后，北阿坎德省至少有30人在奈尼陶（Nainital）地区7起不同事故中丧命。

当地官员詹恩（Pradeep Jain）告诉法新社，其中5名死者来自同一家庭，他们的房子遭土石流掩埋。

另一起发生于北阿坎德省阿摩拉（Almora）地区的土石流，巨大岩石和泥墙摧毁吞噬一处房屋，夺走5人性命。

印度气象局昨天延长并扩大天气警报，且预测此区将发生强降雨。

气象局表示，数个地区18日的降雨量超过400毫米，造成土石流和洪水；北阿坎德省当局也下令关闭学校并禁止所有宗教和观光活动。

另外，印度邻国尼泊尔也惨遭洪灾蹂躏。

尼泊尔灾害管理部门官员潘迪（Humkala Pandey）说：「过去三天里，雨季后的强降雨在全国各地引发洪水和土石流，已造成31人死亡、43人失踪。许多地方仍在下雨，我们还在从现场收集数据，死亡人数恐进一步上升。」

土石流是喜马拉雅地区经常发生的灾害，但专家指出，随着降雨愈来愈不稳定以及冰川融化，土石流会更趋普遍，水力发电大坝工程和滥伐也是造成此一现象的原因。

© 2021 AFP