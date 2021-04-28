印度德里缺氧 寺庙外救援站提供患者最后希望

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（法新社印度加兹阿巴德28日电） 印度疫情严峻，氧气供应短缺，首都新德里居民韦玛和58岁的母亲坐在郊区一条繁忙的道路边，当韦玛看到染疫的母亲终于能配戴上氧气罩呼吸后，才松了一口气。

印度感染人数创新高导致医院氧气短缺，绝望的病患涌入加兹阿巴德市（Ghaziabad）一座锡克教庙宇外的临时帐篷，因为这里还有氧气设备。许多病患搭乘车辆、人力车甚至是救护车前来。

32岁的韦玛（Himanshu Verma）告诉法新社：「我们需要治疗，但我们在德里的医院等不到任何一张病床。」韦玛说话的同时，他的母亲已接上供氧的机器。

他说：「如果必要的话，我们将留在这里一整夜，我们没有其他选项。」

在他的周围，染疫病患躺在长椅或是人力车的后座，挣扎着呼吸。在摄氏38度的噬人高温下，焦虑的家人用纸板为病患��风。

世界卫生组织（WHO）估计，感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）的患者中，每5人就有1人就有呼吸困难的问题，需要氧气治疗。

印度过去这周新增230万人感染，在疫情最严重的德里，每天约增加2万至2万5000例。

许多病患因为苦等不到氧气和医院收治，在院外咽下最后一口气。而在有些地方，即使幸运入院，却也因氧气供应量低而丧命。

有些家属在社群媒体表示，他们被医院要求分享他们自己的氧气瓶。

推特和脸书充斥求救讯息，询问哪里能买到氧气瓶与补充瓶，发文往往还附上危险的低血氧浓度数据。

30岁的曼达尔（Priyanka Mandal）表示，她罹患糖尿病的55岁母亲病情恶化，却无法就医。

她最后终于找到有人愿意以3万卢比（约1万1250新台币）卖她一个氧气瓶和6公斤的氧气，这已经远高于市场行情，如今氧气也快用完。

然而这座提供病患氧气的锡克教庙宇，要再补充氧气也有困难，显现出即使国际医疗物资抵达印度，德里的严重疫情仍让氧气供给「捉襟见肘」。

志工们开了好几小时车程、奔走到其他城市，以求能找到补充氧气瓶的地方。

一名志工告诉法新社，这里26日原本还有好几瓶，但到昨天就空了，只能靠制氧机供氧。

志工身穿完整的防护装备清理气压表和管线的同时，也在等待完整补充好的氧气瓶抵达。

曼达尔说：「无论要花多久时间我都必须等。我在一场道路事故中失去我的父亲，现在我只剩我妈了。」

© 2021 AFP