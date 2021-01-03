印度批准两款疫苗紧急使用 盼半年替3亿人接种

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（法新社新德里3日电） 印度药品监管单位今天批准两款2019冠状病毒疾病疫苗的紧急使用授权申请，一款为阿斯特捷利康与牛津大学合作的疫苗，另一款为印度官方委员会做后盾的COVAXIN。

印度中央药物标准控制局（Central Drugs Standard Control Organisation, CDSCO）局长索马尼（V. G. Somani）今天在记者会上宣布，阿斯特捷利康/牛津疫苗以及COVAXIN，获得授权在紧急情况下使用。

这两款疫苗获得批准紧急使用，印度这个世界人口第2大国将展开浩大的疫苗接种工作。

印度2019冠状病毒疾病（COVID-19）累计确诊病例超过1030万例，全球第2多，仅次于美国，约有15万人病故；不过，感染率已经自去年9月中高峰大幅下滑。

印度人口13.5亿，当局希望能在今年前6至8个月内替约3亿人进行接种。

COVAXIN是由印度巴拉特生物科技国际公司（Bharat Biotech）和隶属官方的印度医学研究委员会（ICMR）研发而成。路透社先前报导，这款疫苗可望获得批准，但临床试验结果外界所知不多。

印度资讯与广播部长贾瓦德卡尔（Prakash Javadekar）稍早告诉媒体，还有另外两款疫苗正在等候批准，分别为印度Zydus Cadila公司的ZyCoV-D，以及俄罗斯的「卫星-V」（Sputnik-V），并说：「印度或许是唯一有4款疫苗待命的国家。」

© 2021 AFP