印度支那乐团开唱 法国观众为防疫实验群聚听摇滚

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（法新社巴黎29日电） 印度支那摇滚乐团今天在法国巴黎伯西体育场开唱，一年没听现场表演的粉丝终于可以亲睹偶像丰采。但这一切都是为了2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫研究才能成真。

伯西体育场（Bercy）今天聚集大约5000名18至45岁的观众。这些人无特殊风险因子，持有过去3天抗原检测阴性结果，入场前还得缴交今天稍早完成的唾液检测。

观众进场后无需保持社交距离，但必须配戴口罩。

另有2500人待在家中作为对照组，以了解病毒是否会在演唱会观众之间传播。两组受试者下周将再度接受检测，6月底前就会公布实验结果。

这次实验是由巴黎公共医疗机构联盟（AP-HP）与全国剧院和音乐厅工会（Prodiss）提倡举行，获得政府支持。

由于法国仍维持晚上9时实施宵禁，今天的演场会开场时间比平常早，乐团下午6时前就站上舞台。

饱受疫情打击的现场演奏和娱乐产业，正急着想看到实验结果。欧洲其他地方都已进行过类似实验，但伯西体育场的演唱会却一延再延，最后终于在2万名志愿者中选出受试者。而法国2天后才会将疫苗接种计画扩大到所有成人。

西班牙与英国之前举办的实验性质活动，未显示传染风险会提升。

© 2021 AFP