印度政府称煤炭库存充裕 无停电疑虑

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（法新社新德里10日电） 印度政府今天表示，境内有充裕煤炭库存，足以满足国内发电所需。希望藉此缓和外界对于新德里和其他印度城市可能即将发生大停电的疑虑。

印度煤炭部发布声明说，境内燃煤电厂目前煤炭库存量约720万公吨，足供4天用量；国有矿业巨擘印度煤炭公司（Coal India）也有4000多万吨库存用于供应电厂。「任何对于供电中断的担忧完全是认知错误。」

印度政府之所以做出澄清，是因为新德里市长克里瓦尔（Arvind Kejriwal）昨天警告，拥有2000多万人口的超大城市新德里可能发生供电危机。

近几个月印度数个地区遭遇电力供应短缺问题，导致电厂被迫无预警停电。

9月底时，印度燃煤电厂平均只有4天的煤炭库存量，是数年来最低水准。

印度是全球第2大煤炭消费国。燃煤电厂占印度发电量的近70%，所需煤炭约3/4来自国内开采。

亚洲第3大经济体印度正自COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情冲击复苏，但雨季大量降雨导致煤矿场淹水、运输网路中断，印度国内煤炭价格应声大涨。同一时间，国际煤价也劲扬。

中国先前已发生大规模停电，造成工厂停工，冲击制造业和全球供应链。

印度煤炭部今天发言则释出乐观讯号。当局表示，尽管雨季降雨量大且电力需求大增，「国内（煤炭）供应仍能大量支应发电」。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP