印度教信徒遭控亵渎可兰经 孟加拉爆发宗教冲突

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（法新社达卡15日电） 主要信仰伊斯兰教的孟加拉疑有印度教信徒「亵渎」可兰经，导致近日爆发宗教冲突，当局今天指出，警方在两大主要城市向数以千计抗议者发射了催泪瓦斯和橡胶子弹。

一则影片显示，在印度教节庆「杜尔嘉女神节」（Durga Puja）期间，有人将一部可兰经放在印度教神只的膝盖上；孟加拉仅有10%人口信仰印度教，此影片流传开来后，民众于13日展开示威。

孟加拉警方13日晚间对袭击一座印度教寺庙的约500名民众开火，造成至少4人死亡。

社区领袖普拉玛尼（Gobinda Chandra Pramanik）告诉法新社，也有两名印度教徒遭杀害、约150人受伤，至少有80座临时寺庙遭到袭击。当局没有证实这一死伤数字。

孟加拉宗教冲突今天迈入第3天，多达2500名穆斯林聚集在首都达卡（Dhaka）市中心最大的清真寺「白图穆卡兰清真寺」（Baitul Mukarram Masjid）外，要求惩罚「亵渎」可兰经的人，以儆效尤。

达卡警察局副局长拉曼（Sazzadur Rahman）告诉法新社，抗议者向警察丢凉鞋和砖块，警方则发射催泪弹和橡胶子弹以驱散民众，至少5名员警受伤，3名示威者遭拘留。

在现场的法新社摄影记者表示，超过5000人参与抗议。

第二大城吉大港（Chittagong）警方表示，当地警方也发射约50发空包弹，驱散数百名穆斯林示威群众，因为他们对守卫一座印度教寺庙的警员丢掷物品。

孟加拉内政部长阿萨杜札曼汗（Asaduzzaman Khan）表示：「目前为止，共有约90人被捕。我们也会将所有主谋缉捕归案。」

孟加拉的约1700万名印度教教徒，近年面临零星暴力事件，这些暴行多是因社群媒体上的谣言而起。

© 2021 AFP