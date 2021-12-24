印度教强硬派吁「屠杀穆斯林」 警方介入调查

（法新社新德里24日电） 印度警方今天表示，他们已经针对印度教强硬派呼吁大规模屠杀少数民族穆斯林事件展开调查。

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根据法新社证实为真的一段影片显示，一名演讲者在12月稍早集会时告诉群众，不必担心因杀害穆斯林而坐牢。

这名女性演讲者说：「即使我们中间只有100人成为士兵，杀死他们200万人，我们将会获胜。如果你抱持这种态度，你才能保护永恒之法（sanatana dharma，印度教的一种绝对形式）。」

这场在北部印度教圣城哈里德瓦（Haridwar）举行的集会，至少有一名印度总理莫迪（Narendra Modi）所属执政印度人民党（BJP）成员参加。

印度人民党自2014年执政以来，一直遭到指控鼓励强硬印度教民族主义者迫害穆斯林和其他少数民族，但印度人民党都否认。

着名的穆斯林国会议员欧维希（Asaduddin Owaisi）推文表示，影片中论述是「煽动种族灭绝的明确案例」。

莫迪政府尚未评论这件事。

根据报导，这名女性演讲者表示，印度人应该为戈德斯（Nathuram Godse）祷告，印度教狂热分子戈德斯于1948年暗杀印度独立代表人物圣雄甘地（Mahatma Gandhi）。

© 2021 AFP