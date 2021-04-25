印度新增确诊及不治病例创新高 首都延长封锁一周

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（法新社新德里25日电） 印度2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情发烧，新增确诊及死亡病例双双创下新高，首都新德里今天宣布延长封锁一周。

印度这个拥有13亿人的庞大国家今天通报新增34万9691人确诊，又有2767人染疫不治，都创下疫情发生以来的新高。

北部大城新德里拥有2000万人口，是印度重灾区，因为病床与氧气供应都缺乏，从19日起全周实施封锁。

新德里市长克里瓦尔（Arvind Kejriwal）在一段影音声明中说：「我们已经决定将封锁延长一周。」

「疫情的严重破坏仍在持续，没有喘息的机会。每个人都支持延长封锁期限。」

印度医疗系统疲于应付确诊人数激增的困境，报导指称医院不堪负荷、氧气和药品严重缺乏、病患家属在社群媒体上寻求帮助。

有越来越多对于政府的批评，指称政府在疫情发烧前准备不足。

推特（Twitter）今天证实，应印度政府要求，移除数十条批评危机正在蔓延的推文。

根据法新社汇整的数据显示，在过去7天，印度已通报新增超过200万起确诊，比前一周增加58%。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2021 AFP