印度暴洪后出现新湖泊 当局前往探勘防再酿灾

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（法新社印度塔波万地区12日电） 印度北部山谷日前发生严重洪灾，地质学者和当局发现当地出现一个新形成的湖泊，担心引发另一波暴洪，当局为此出动直升机调查，并派遣一支团队攀爬16小时前往探勘。

印度北部的北阿坎德省（Uttarakhand）本月7日发生暴洪，惊人水速及强大冲力重创山谷地带，毁坏道路和桥梁，甚至冲破水坝。当地救灾官员说，目前已有38 人罹难，还有166人仍下落不明。

一般认为，这场发生在里希根加河（Rishiganga river）的暴洪，起因是冰川崩离，或冰川消融过程中形成的冰蚀湖溃决。喜马拉雅山区的冰川因全球暖化效应，正迅速消融。

地质学者们昨天说，里希根加河附近形成了一个新的湖泊。

印度加沃大学（Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University）地质学者拉纳（Naresh Rana）公布一段在当地拍摄的影片，他在片中指出新湖泊所在位置说：「这意味着里希根加河会再度溃决。」

当地高阶警官库玛（Ashok Kumar）接受法新社访问时也说：「卫星影像和直升机调查已证实出现新的湖泊。」

他说，已派人实地调查，湖泊约在海拔4200公尺处，一趟行程需要约16小时。

库玛特别提到，过去几天，里希根加河的水流较弱，但从昨天起增强，「这表示湖泊有了裂口，如果湖泊一直集水，水没有往外流，那就危险了」。

© 2021 AFP