印度最高法院下令调查记者等遭间谍软体监控事件

3 分钟

（法新社新德里27日电） 印度政府遭指控使用间谍软体「飞马」（Pegasus）监控记者、反对派政治人物和维权人士，最高法院今天下令展开独立调查，大法官批评这是「欧威尔式」行径。 根据今年外泄的文件，以色列公司NSO开发的间谍软体在包括印度在内的45个国家使用，有数万笔电话号码遭监听。 其中有1000多笔是印度的号码，因此有人向最高法院提交请愿书，大法官拉玛纳（N.V. Ramana）对这样的「欧威尔式」（Orwellian）行径表示担心。这是指英国作家乔治．欧威尔（George Orwell）在小说「1984」中所描述极权国家的监控作法。 他还说，印度最高法院已经接受请愿，因为政府「没有明确否认」。最高法院已指派网路和电脑科学专家调查这些指控。 飞马软体入侵电话后，使用者就能取得目标手机的讯息和照片，还能追踪它们的所在位置。飞马软体一般只卖给政府或安全单位。 批评人士表示，在印度总理莫迪（Narendra Modi）领导的印度教民族主义政府执政下，公民自由和异议空间遭受越来越多攻击。 据报导，在野国大党重要领袖、印度甘地家族的拉胡尔．甘地（Rahul Gandhi）、记者、维权人士、批评政府人士和前法官的电话都遭到监听。