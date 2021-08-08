印度标枪王邱普拉东奥扬名 获得高额奖金礼物

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（法新社新德里8日电） 印度标枪好手邱普拉昨天摘下印度史上首面奥运田径金牌后，大量政府奖金与企业礼物涌入。印度体育资源过去长期不足，今年因奥运奖牌数破纪录，有望为运动员带来更多关注。

邱普拉（Neeraj Chopra）夺下印度史上首面奥运田径金牌后，企业和政府承诺提供的现金和礼物价值超过200万美元（约新台币5570万元）。

现年23岁的邱普拉2年前手肘受伤开刀，危及职业生涯，昨天却在东奥运动场掷出87公尺58的成绩摘金，让印度陷入疯狂。

邱普拉引领印度迎来最成功一届奥运成绩，共摘下1金、2银、4铜，他也将是获得最多奖金的夺牌选手。

邱普拉家乡哈雅纳省（Haryana）政府表示，将给他80万美元的奖金。其他省政府也总共提供了40万美元，而一间顶尖教育公司则承诺给予27万美元。

Byju's科技教育公司负责人拉文德兰（Byju Raveendran）表示，印度必须将运动员视为「英雄，好让我们从爱运动的国度转变为在运动的国家」。邱普拉也将获得印度奥运协会（Indian Olympic Association ）提供的10万美元。

所有夺牌运动员回国后都能获得丰厚奖金，印度奥协将提供5万3750美元给银牌得主、3万3500美元给铜牌得主。

印度是东奥参赛国中官方奖金最丰厚的国家之一。新加坡则是奖金最优厚国家，金牌得主可获得超过70万美元。

举重选手向努（Mirabai Chanu）在开战首日就为印度摘下一面银牌，并且说她想吃比萨。一家知名连锁店马上表示他们愿意提供她终生免费比萨。

对印度体坛而言，奖牌数和奖金都出现戏剧性的好转。印度在2016年里约奥运会上只拿下2面银牌，而选手也长期抱怨训练资源不足。

许多前体育英雄都在运动员生涯结束后陷入穷困，需要基金会的协助，前板球明星葛瓦斯卡（Sunil Gavaskar）营运的基金会就是其中之一。

两届奥运曲棍球金牌得主、近日以95岁高龄逝世的达特（Keshav Chandra Datt），就是每月从葛瓦斯卡的「冠军基金会」（The Champs Foundation）领取现金津贴的19位前运动国手之一。

印度国家队前队长葛瓦斯卡向法新社（AFP）表示，基金会22年来向「退休后生活陷入困境的印度国手」提供协助。

他说：「我们需要经过媒体或口耳相传才能知道这些运动员的近况，然后在不透露他们身分的情况下进行联系。」

© 2021 AFP