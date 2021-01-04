印度核准两款新冠疫苗紧急使用 1进口1国产

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（法新社新德里3日电） 印度今天批准由英国药厂阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）与牛津大学共同研发的新冠疫苗，以及巴拉特生物科技国际公司（Bharat Biotech）的国产疫苗，印度将成为全球最大规模新冠疫苗接种国家之一。

印度药品管制总局（DCGI）在新闻简报会说：「国家血清研究所（Serum Institute）与英国牛津合作的疫苗，以及国产巴拉特生技的疫苗，已获准紧急授权使用。」

印度总理莫迪（Narendra Modi）推文指出，核准紧急使用是「一大转捩点，将能强化这场感人的防疫之战，让印度加速迈向一个更健康与无新冠疫情国家之路」。

印度有超过1030万人新冠确诊、接近15万人病故，是继美国之后全球第二多确诊例的国家。政府已为13亿人口的印度举行全国性接种演练，已有9.6万医护为施打受训。

印度批准国内企业研发的新冠疫苗，政府内部一片叫好，但公司和当局都未公布效力数据。民间社运人士已依法提出申请，要求政府拿出安全性和其他数据。

巴拉特公司与印度药政监管当局都不会公国产效力试验结果。一名熟悉内情的消息人士透露，这支疫苗接种两剂后，防护力可能超过6成。但提倡公开透明的民间人士认为，巴拉特生技公司没拿出足够数据证明安全性和效力，凭什么获得批准。

© 2021 AFP