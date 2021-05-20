印度气旋死亡人数增至91

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（法新社印度马胡瓦20日电） 印度强烈气旋造成的死亡人数今天攀升到至少91人，海军持续搜寻49 名仍下落不明者，在印度染疫死亡人数创下空前新高之际，气旋灾情无异让国内困境更雪上加霜。

强烈气旋陶特（Tauktae）17日晚间侵袭西岸，所到之处一片狼藉。专家表示，由于气候变迁导致海水温度升高，阿拉伯海（Arabian Sea）出现越来越多更大型的风暴。

国防部今天表示，巨浪侵袭沿岸石油设施之后，海军船只救起600多人，寻获26具遗体。不少支援船因风暴沉船，飞机与直升机仍在搜寻从其中1艘支援船失踪的49名工人。

西部海军司令部（Naval Western Command）表示，由于海象恶劣，获救者无法搭上救生艇，获救者「眼里充满希望，但也相当难过…他们受困海上已经好几个小时了」。

陶特在古茶拉底省（Gujarat）登陆之前，挟带每小时185公里的强风外加豪雨，已经造成印度西部与南部约20人丧命。古茶拉底省官员今天表示，省内死亡人数攀升到45人，许多人是因为房屋或墙壁坍塌而死，预料死亡人数还会持续攀升。

目前还有约23万800人待在收容所，1万6500户民宅受损，近7万棵树木遭连根拔起，还有数十万人等待复电。

© 2021 AFP