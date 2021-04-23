印度火警频传 孟买郊区医院13名染疫病患丧命

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（法新社孟买23日电） 印度近期火警频传，今天凌晨孟买郊区一间医院又发生大火，有13名染疫的病患因此丧命。

消防局官员卡瓦利（Morrison Khavari）说：「维杰瓦拉伯医院（Vijay Vallabh Hospital）加护病房发生大火时，里面有17名病患，其中有13人命丧火窟，另外4人则被移往其他地方。」

他说：「那场大火现在已经灭了」，并补充道，那场猛烈的火势约在凌晨3时发生，起火的原因目前仍待调查。

发生在马哈拉什特拉省（Maharashtra）城市瓦塞- 维拉尔（Vasai-Virar）的那起意外，是印度遭遇的悲剧中最新的一起，该国正和新一波的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情搏斗，他们在氧气、药品、医院床位都所剩无几的情况下，迫切地寻求协助。

短短两天前，该省另一间医院，有22名染疫的患者丧生，他们赖以维生的氧气，因为外泄而中断。

本月初，该省一家私人医院也发生大火，当时有4人丧命。

上个月在孟买一间诊所的火警，也带走11条人命。

印度光是这个月，就有400万个新增确诊病例，这使其长期资金不足的医疗体系紧绷到极限。

这波疫情爆发，被归咎于变种病毒株的出现，加上印度政府放宽防疫政策，最近几个月允许大规模宗教、政治集会。

© 2021 AFP