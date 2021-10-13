印度男子放眼镜蛇咬死卧床富妻 遭判两个无期徒刑

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（法新社新德里13日电） 印度男子库玛（Sooraj Kumar）去年先后以剧毒山蝰蛇和眼镜蛇咬妻子，使她中毒不治，今天被判处两个无期徒刑，检方称这是「极其罕见」的案件。

检方指出，28岁的库玛先是在妻子乌斯拉（Uthra）身上放了一条剧毒的山蝰蛇（Russell's viper），导致她住院近两个月；乌斯拉回娘家休养时，库玛又向驯蛇者要到一条眼镜蛇，并将它扔向熟睡的妻子。

25岁的乌斯拉遭眼镜蛇咬到，最后中毒身亡。

这起案件发生于克勒拉省（Kerala）的柯兰县（Kollam），尽管库玛不认罪，但警方指出，电话纪录显示，他去年3月杀害乌斯拉前，曾与驯蛇者联系，并在网路上看过蛇的影片。

检方表示，眼镜蛇咬了乌斯拉之后，库玛仍与她共处一室；要求法官判库玛死刑的检察官说：「被告谋杀他卧床妻子乌斯拉的作案模式和邪恶计画，堪称极其罕见。」

「印度斯坦时报」（Hindustan Times）引述驯蛇者苏雷什（Vava Suresh）所言报导，库玛可能曾让眼镜蛇承受疼痛以刺激它咬人。

乌斯拉出身自富有家庭，但她在银行工作的丈夫手头并不宽裕，两人婚姻的巨额嫁妆包含一辆新车和约2万美元（约新台币56万元）；库玛在乌斯拉死后试图控制她的财产，导致女方父母起疑心。

根据媒体报导，谋杀案发生数天后，有人发现乌斯拉的一些黄金被埋在库玛家附近，库玛家族于是被控共谋犯罪。

© 2021 AFP