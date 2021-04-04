印度疫情严峻 宝莱坞明星阿克夏库玛确诊

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（法新社孟买4日电） 印度新一波疫情升温，宝莱坞明星阿克夏库玛今天表示，他的2019冠状病毒疾病（COVID-19）病毒检测呈阳性反应。库玛是最新一名确诊的印度名人。

根据印度卫生部公布的数据显示，境内今天通报新增9万3249例确诊，是2020年9月以来的新高，染疫总数将近1250万例。

53岁的阿克夏库玛（Akshay Kumar）推文表示：「我想告诉大家，今天早上早些时候，我的病毒检测呈阳性反应。」

阿克夏库玛去年曾说，他每天喝牛尿保持健康。一些印度教徒认为这种做法有医疗益处，包括对抗疫情。

他推文说，他现在在家里隔离，并「寻求必要的医疗照顾」。

印度去年9月新增确诊数达到近10万人高峰后，一度降到9000人以下，但这个13亿人口的国家自2月初以来的单日感染数一直上升。

专家警告，和去年相比，印度的确诊率正以更快速度成长。印度染疫病例总数仅次于美国和巴西，是世界第3。

印度金融首都孟买所在的马哈拉什特拉省（Maharashtra）是这几周来疫情最严重的省或地区。拥有2000万人口的孟买3日出现单日染疫新高纪录，新增确诊病例达9090例。

根据法新社的数据显示，在今天疫情数字公布前，印度过去7天中有45万6000多人染疫，比上周增加37%。

巴西在过去7天通报超过50万5000多起确诊，但和前面一周相比呈现下降趋势，美国在过去7天通报45万1000起染疫病例。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2021 AFP