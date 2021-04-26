印度疫情告急 美英法德出手救

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（法新社新德里25日电） 印度的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情严重恶化，单日病故人数屡创新高，医疗资源也极度匮乏。美国、英国、法国、德国等纷纷伸出援手，提供制氧机等医疗物资。

印度医疗照护系统苦于应付大量新增病例，患者家属不得不上网求助，首都新德里也被迫扩大封锁措施。

2019冠状病毒疾病自2019年12月在中国被发现以来，已在全球夺走超过300万人性命。

拥有13亿人口的印度近日病例暴增，今天就新增34 万9691例、2767人病故，是疫情爆发以来最高纪录。

美国总统拜登表示，美国「决心在印度需要帮助时伸出援手」，将立即提供制造疫苗的原料、疗法、筛检工具、呼吸器和防护装备。

白宫声明表示，美国已确认了印度Covishield疫苗制造厂急需的特定原料来源。Covishield即印度生产的阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。

美国传染病专家佛奇（Anthony Fauci）稍早说，可以考虑把国内用不上的数以百万计AZ疫苗送到印度，但白宫声明并未提到美国是否会这么做。

英国、法国、德国等西方国家也相继承诺支援。

© 2021 AFP